Угроза для пяти городов: военный рассказал, что россияне бросили дополнительные силы на новые направления

На линии фронта в районе Бахмута стало больше захватнической артиллерии. Главное для захватчика на этом направлении — захват города Часов Яр, чтобы дальше иметь возможность продвинуться в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Об этом в эфире ведущим " Эспрессо " рассказал майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный.

Россияне бросили дополнительные силы на новые направления (фото из открытых источников)

Военный отмечает, что ситуация недалеко от Бахмута стала сложной после отступления военных Сил обороны из города Авдеевка. Потому что россияне перераспределили свои подразделения на другие направления фронта.

"Распределение силы произошло на Богдановку, Ивановское, на клещиевские высоты — это основные точки, где сейчас враг сконцентрировал свои усилия. Основной его оперативной задачей является выход на границе Северский Донец — Донбасс с последующим захватом города Часов Яр, то есть аванпоста донецкой крепости — это города Славянск, Дружковка, Константиновка, Краматорск. Врагу нужны логистические узлы. Со стороны противника действуют штурмовые группы воздушно-десантных войск РФ, хорошо подготовлены", — отмечает Нагорный.

Военнослужащий отметил, что у военных сил обороны мало боеприпасов.

Но на это время погода нам способствует тому, что не всегда БПЛА можно использовать в непогоду, но в солнечную погоду можно наблюдать рои из FPV-дронов, дронов аэроразведки противника. Продолжается паритет нашего ответа на большое количество применения артиллерии россиян. Потому что артиллерийских выстрелов нам хватает только на оборону из-за задержки помощи", – сказал Денис Нагорный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ рассказали о ситуации под Авдеевкой