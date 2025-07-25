Угроза для большого города в Донбассе реальна: россияне уже готовятся к его штурму



















В Покровском направлении сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Мучной" в своем Telegram-канале.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

Согласно его данным, российские войска не сокращают давление на этом отрезке фронта и наступают широким фронтом. В районе населенного пункта Удачное продолжаются интенсивные боевые действия. Враг пытается продвигаться с помощью небольших разведывательных подразделений и бронегрупп с юга и запада. ВСУ усилили оборону на этом участке для удержания позиций.

Особенно сложной остается ситуация в направлении населенного пункта Зверево. Российские войска постепенно закрепляются в этой деревне и проявляют высокую активность, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению на Покровск. По словам "Мучного", угроза штурма по этому направлению растет каждый день.

Кроме того, на отрезке между Песчаным и Шевченко враг ведет попытки прорыва украинской обороны по всей линии. Противник атакует позиции украинских сил, используя диверсионно-разведывательные группы, но Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборонные рубежи, время от времени переходя в контратаки и возвращая некоторые позиции.

Российские войска используют тактику наступления широким фронтом, нанося удары как с фронта, так и по флангам. Как отмечает боец, особой угрозой остаются диверсионные группы противника, проникающие вглубь украинских оборонных порядков и замеченные в разных районах в окрестностях Покровска.

По его словам, на передовые позиции этого района подтягиваются подкрепления, артиллерийские подразделения оказывают огневую поддержку, активно привлекаются беспилотные летательные аппараты. Однако риск прорыва в направлении Покровска сохраняется, особенно со стороны Зверевого и юго-восточного участка, где российские войска сконцентрировали значительные силы.

В комментарии для Радио NV в военный эксперт, ветеран войны с Россией и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что сейчас Покровское направление является самым сложным на всей линии столкновения.

"Но стоит помнить, что активные боевые действия вблизи Покровска продолжаются уже год. За это время врагу не удалось окружить город даже в тактическом смысле. Это подразумевается ситуация, когда сам город не находится в кольце, но доставка и эвакуация осложнены из-за контроля артиллерией, дронами, авиацией", — подчеркнул Гетьман.

Он также прокомментировал информацию о проникновении российских диверсионных групп в город. По его словам, такая ситуация возникла из-за нехватки личного состава в одной из бригад Сил обороны.

"На одном из участков не хватило бойцов по штатному расписанию в определенной бригаде. Это следствие потерь среди личного состава – раненых и погибших. Из-за этого у врага появилась возможность завести больше диверсионно-разведывательных групп. Это не штурмовые подразделения. Постоянно заходят их ДРГ, но и . зашли на какую-то улицу Покровская и там начнутся бои в городе – преждевременно", – добавил он.