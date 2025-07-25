Угроза для большого города в Донбассе реальна: россияне уже готовятся к его штурму

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Лиля Воробьева
В Покровском направлении сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным "Мучной" в своем Telegram-канале.
Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)
Согласно его данным, российские войска не сокращают давление на этом отрезке фронта и наступают широким фронтом. В районе населенного пункта Удачное продолжаются интенсивные боевые действия. Враг пытается продвигаться с помощью небольших разведывательных подразделений и бронегрупп с юга и запада. ВСУ усилили оборону на этом участке для удержания позиций.
Особенно сложной остается ситуация в направлении населенного пункта Зверево. Российские войска постепенно закрепляются в этой деревне и проявляют высокую активность, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению на Покровск. По словам "Мучного", угроза штурма по этому направлению растет каждый день.
Кроме того, на отрезке между Песчаным и Шевченко враг ведет попытки прорыва украинской обороны по всей линии. Противник атакует позиции украинских сил, используя диверсионно-разведывательные группы, но Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборонные рубежи, время от времени переходя в контратаки и возвращая некоторые позиции.
Российские войска используют тактику наступления широким фронтом, нанося удары как с фронта, так и по флангам. Как отмечает боец, особой угрозой остаются диверсионные группы противника, проникающие вглубь украинских оборонных порядков и замеченные в разных районах в окрестностях Покровска.
По его словам, на передовые позиции этого района подтягиваются подкрепления, артиллерийские подразделения оказывают огневую поддержку, активно привлекаются беспилотные летательные аппараты. Однако риск прорыва в направлении Покровска сохраняется, особенно со стороны Зверевого и юго-восточного участка, где российские войска сконцентрировали значительные силы.
В комментарии для Радио NV в военный эксперт, ветеран войны с Россией и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что сейчас Покровское направление является самым сложным на всей линии столкновения.
Он также прокомментировал информацию о проникновении российских диверсионных групп в город. По его словам, такая ситуация возникла из-за нехватки личного состава в одной из бригад Сил обороны.