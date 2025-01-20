Угроза для большого города: россияне стоят уже у границы с Днепропетровщиной

Активное наступление российских оккупационных сил продолжается и враг постепенно приближается к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями, как демонстрирует карта DeepState.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире канала FREEДОМ заявил, что это может создать потенциальную угрозу для Павлограда на Днепропетровщине.

По его словам, в случае захвата Покровска российские силы могут попытаться двигаться на мероприятие, которое сделает Павлоград следующей вероятной целью. Однако, как отмечает эксперт, сейчас оккупационные войска не имеют достаточно ресурсов для проведения столь масштабной операции.

Еще одним сценарием, который возможен в случае потери ВСУ по контролю над Покровском, является развертывание наступления врага на север вдоль трассы Покровск-Константиновка. Это может привести к ударам по Константиновке, а затем и по Дружковке и Краматорску. Оккупанты могут атаковать эти города фронтальными ударами, продвигаясь из районов Торецкого и Временного Яра.

Лакийчук также обратил внимание на возможность операции по ликвидации так называемого Северского выступа путем фланговых ударов, в том числе и с Лиманского направления, где возобновляется активность противника.

Эксперт считает, что такой сценарий более соответствует стратегическим планам Кремля, направленным на захват всей территории Донецкой области в пределах ее административных границ. Поэтому, по его мнению, вероятность наступления на Днепропетровщину остается значительно ниже.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников на востоке и юге Украины, используя авиацию и артиллерию. С начала суток зафиксировано 64 боевых столкновения вдоль всей линии фронта. Самые горячие точки – Верхнекаменское, Константинополь и Купянск. Защитники Украины держат позиции, отражая атаки противника и нанося ему значительные потери. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 16.00 20 января.