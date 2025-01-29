logo

BTC/USD

104935.38

ETH/USD

3191.07

LTC/USD

125.89

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угроза больше, чем реальная: ВСУ рискуют попасть в окружение
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза больше, чем реальная: ВСУ рискуют попасть в окружение

Враг пытается оцепить украинских бойцов

29 января 2025, 21:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики продвигаются и планируют оцепить группировку украинской армии в районе населенного пункта Константинополь на Кураховском направлении Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

Угроза больше, чем реальная: ВСУ рискуют попасть в окружение

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"Согласно информации портала Deep State , на Кураховском направлении противник вошел в Андреевку. Учитывая, что противник стоит в трех километрах от Константинополя, угроза окружения группировки наших войск восточнее населенного пункта больше, чем реальная", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, Используя истощенность украинских сил, противник в районе Воздвиженки пытается вытеснить наши подразделения к северу от трассы Покровск – Часов Яр.

"В дальнейшем противник будет расширять этот прорыв, заставляя нашу оборону сворачиваться", — отметил он.

Офицер ВСУ добавил, что "только героизм простого украинского солдата и бессонные ночи волонтера еще держат фронт".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0wPvmc96d1arxYqpkRZv1c9H9dzabCYG6cBmUmEcRjohkj5ndF8qQNj2pPaq8rgd6l&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости