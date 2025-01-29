Угроза больше, чем реальная: ВСУ рискуют попасть в окружение

Российские захватчики продвигаются и планируют оцепить группировку украинской армии в районе населенного пункта Константинополь на Кураховском направлении Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"Согласно информации портала Deep State , на Кураховском направлении противник вошел в Андреевку. Учитывая, что противник стоит в трех километрах от Константинополя, угроза окружения группировки наших войск восточнее населенного пункта больше, чем реальная", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, Используя истощенность украинских сил, противник в районе Воздвиженки пытается вытеснить наши подразделения к северу от трассы Покровск – Часов Яр.

"В дальнейшем противник будет расширять этот прорыв, заставляя нашу оборону сворачиваться", — отметил он.

Офицер ВСУ добавил, что "только героизм простого украинского солдата и бессонные ночи волонтера еще держат фронт".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.