Угледар можно было отстоять: названо важное условие

В нынешних условиях потеря Угледара была неизбежна, хотя предотвратить её можно было, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Угледар

По его словам, решающая битва за Угледар началась не 20 сентября 2024, когда передовые подразделения оккупационных войск по трассе 0532 вплотную подошли к восточной части города, а намного, намного раньше.

Как говорит Коваленко, девять месяцев назад оккупанты начали наступление, целью которого был выход на 0532 и, фактически к Угледару. Именно тогда битва и началась.

По словам эксперта, у россиян было количественное превосходство в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль сыграла авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия, привело к тому, что линии обороны, рубежи, позиции, ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и КАБами и НАРами, подчеркнул эксперт.

То есть, говорит Коваленко, девять месяцев оккупанты методично перемалывали наши позиции и ползли к своей цели, к 0532, теряя десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имея неоспоримый и действенный козырь – авиацию.

"Когда началась генеральная битва за Угледар, город буквально стирался с лица земли ударами КАБ, 24/7, став эпицентром применения этих средств поражения. Удержание ни одной из локации в городе не представлялось возможным при настолько интенсивных ударах 250, 500 и 1 500 килограммовыми бомбами", — говорит Коваленко.

При этом, по его мнению, отстоять Угледар можно было, но только при одном условии, если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы соваться в наше воздушное пространство, либо часть её боевых самолётов, Су-25, например, просто физически не смогли бы долетать до линии боестолкновений.

"Если бы российским самолётам пришлось взлетать с авиабаз на территории России за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, попросту до него не долетали бы! Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном у Су-34 и Су-35, при этом, с неполной боевой нагрузкой", — говорит Коваленко.

По его мнению, если бы оккупанты лишились 80% поддержки своей авиации, то сегодня, 3 октября, мы бы обсуждали на оккупацию Угледара, а то, как захватчики успешно обогащают своими телами Калинов карьер или как увязли у Широкой балки.

"Но, по хорошо всем известным причинам, этого не произошло, а безнаказанное господство тактической авиации оккупационных войск продолжается", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о подробностях выхода военных из Угледара.



