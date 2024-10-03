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Угледар можно было отстоять: названо важное условие

Битва за Угледар началась 9 месяцев назад, с того времени российская авиация просто стирала город

сегодня, 15:24
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Ткачик Олеся

В нынешних условиях потеря Угледара была неизбежна, хотя предотвратить её можно было, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Угледар можно было отстоять: названо важное условие

Угледар

По его словам, решающая битва за Угледар началась не 20 сентября 2024, когда передовые подразделения оккупационных войск по трассе 0532 вплотную подошли к восточной части города, а намного, намного раньше.

Как говорит Коваленко, девять месяцев назад оккупанты начали наступление, целью которого был выход на 0532 и, фактически к Угледару. Именно тогда битва и началась.

По словам эксперта, у россиян было количественное превосходство в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль сыграла авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия, привело к тому, что линии обороны, рубежи, позиции, ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и КАБами и НАРами, подчеркнул эксперт.

То есть, говорит Коваленко, девять месяцев оккупанты методично перемалывали наши позиции и ползли к своей цели, к 0532, теряя десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имея неоспоримый и действенный козырь – авиацию.

"Когда началась генеральная битва за Угледар, город буквально стирался с лица земли ударами КАБ, 24/7, став эпицентром применения этих средств поражения. Удержание ни одной из локации в городе не представлялось возможным при настолько интенсивных ударах 250, 500 и 1 500 килограммовыми бомбами", — говорит Коваленко.

При этом, по его мнению, отстоять Угледар можно было, но только при одном условии, если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы соваться в наше воздушное пространство, либо часть её боевых самолётов, Су-25, например, просто физически не смогли бы долетать до линии боестолкновений.

"Если бы российским самолётам пришлось взлетать с авиабаз на территории России за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, попросту до него не долетали бы! Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном у Су-34 и Су-35, при этом, с неполной боевой нагрузкой", — говорит Коваленко.

По его мнению, если бы оккупанты лишились 80% поддержки своей авиации, то сегодня, 3 октября, мы бы обсуждали на оккупацию Угледара, а то, как захватчики успешно обогащают своими телами Калинов карьер или как увязли у Широкой балки.

"Но, по хорошо всем известным причинам, этого не произошло, а безнаказанное господство тактической авиации оккупационных войск продолжается", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о подробностях выхода военных из Угледара.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02wz3UWaRYpu9uG5zpDkqqNm81QBPzdzgK8rsGdNzTJv55yMXDRy8z89gJdjwXN6Ezl
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