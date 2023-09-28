"Уезжайте": в Украине обратились к россиянам в Крыму

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к незаконно въехавшим и проживающим в аннексированном Крыму россиянам. Об этом сообщают "Комментарии".

Ирина Верещук

"На что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым, — написала на своей странице в Фейсбук Ирина Верещук. — Потому что, как правило, все неприятное случается вдруг. Когда упадет крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать? Тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся. С перерезанными путями, когда вокруг бои. Это просто нереально".

— Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, незаконно находящимся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Уезжайте. Не игнорируйте, — заявила вице-премьер.

Напомним, что с 2014 года Россия осуществляла политику смены этнического состава населения полуострова, направляя сюда население с территории РФ. Таким образом, по разным подсчетам, за почти десять лет сюда незаконно на постоянное место жительства въехало от 500 тысяч до 800 тысяч человек.

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