Удивляются даже американцы: пилот F-16 во время массированного удара по Украине сбил 6 ракет

Впервые в истории применения Fighting Falcon за один боевой вылет истребитель F -16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника. Об этом сообщил эксречник Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Пилот F-16 во время массированного ракетного удара по Украине сбил 6 ракет

Это произошло 13 декабря 2024 года , когда во время массированной воздушной атаки оккупантов, в небе было почти 200 вражеских беспилотников, "Кинжалы", баллистика и 94 крылатых ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

"Именно "крылатые" — основная цель украинского истребителя. Перехват таких важных целей не простая задача для летчика, но у кого, как не у украинских пилотов, больше всего в мире опыта боевой работы по крылатым ракетам?.. ", – отмечает Юрий Игнат и приводит рассказ того же пилота, который сделал невозможное.

— Штурман наводки выводит меня на враждебные цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет, — рассказывает пилот F -16. — Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия — значит, ракеты имеют собственный РЭБ — так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под влиянием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и попал — обе цели уничтожены!

Под крыльями F -16 у украинского пилота всего четыре авиационные ракеты класса "воздух-воздух": среднего и ближнего радиуса действия. Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью, затем летчику пришлось сблизиться до двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия…

— Я подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже "фонит российским РЕБом", но это им не очень помогло. Первый пуск – цель сбита, второй – тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел своими глазами! В подвесных баках еще оставалось немного горючего, и боевая работа продолжается… Штурман наводки дает мне команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям собраться на Су-27.

Пилот выполнил команду пункта управления — отошел в определенный район. Но на его курс вышла еще одна враждебная цель, которая, очевидно, двигалась по направлению к столице. "А почему бы нет?" — подумал пилот и доложил на землю о готовности работать. Но чем?! С вооружения на его F -16 осталась лишь скорострельная авиационная пушка! Летчик начал сближение с целью…

— Я понимал, что шансов попасть в ракету, летящую со скоростью 650 км немного, — говорит пилот, — сначала надо найти ее в небе выровняться по высоте и, с расстояния не более 500 метров, вести огонь на опережение. Да и подлетать поближе крайне опасно — в случае детонации боевой части в 450 кг имеется большой риск для самолета, по меньшей мере, влететь в облако обломков.

Пилот понимал это, он знал насколько это опасно, как рискует жизнью, и как правильно действовать в этой ситуации, потому что недавно проходил переобучение на F -16 в Соединенных Штатах Америки.

Но есть одно "но" — сбивать воздушные цели авиационной пушкой в США пилоты учились исключительно на тренажерах. В реальном полете украинские пилоты F -16 ни разу не применяли пушку против ракет. А тут применил, еще как применил…

– Сначала искал цель внизу – ничего. Затем набрал высоту, поднял радар и увидел ее. Сделал все, как учили инструкторы в США, как отрабатывал на тренажере. Несколько очередей из пушки – и взрыв… потом еще один! Повторная детонация… подумал я, но, как оказалось по результатам объективного контроля, ракет было две! Летели "этажёркой", рядом друг от друга. Противник часто запускает его в такой тактической конфигурации, целая группа вражеских ракет может лететь около друг от друга, чтобы противник видел их как одну цель. Ну, собственно, в тот день я, должно быть, поставил рекорд. Впрочем, главное – результат! Радуюсь, что мне удалось, посвящаю этот успех всем собратьям, которые ушли в вечный полет, так и не дождавшись F -16 в украинском небе.

" Что же в итоге? По результатам объективного контроля есть стопроцентное подтверждение факта, что впервые в истории в противовоздушном бою американский истребитель F -16 сбивает шесть крылатых ракет, две из них — авиационной пушкой. И делает это – украинец! " – подчеркивает Игнат.