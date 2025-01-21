Удержит ли ВСУ Днепропетровщину: каковы риски для еще одного большого наступления РФ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что для России достижение административных границ Днепропетровской области имело преимущественно символическое значение, не изменяя при этом ситуации географически.

Наступление России на Днепропетровщину (фото из открытых источников)

По словам Тимочка, если Россия начнет наступление на Днепр, но потерпит неудачу, это лишь подтвердит ее слабость и несостоятельность реализовывать стратегические военные операции. время эфира на "Эспрессо".

"В случае, если России не удастся добиться успеха в Донецке, Луганске и Курщине, ее аргументы в переговорах с США будут слабыми. Выход на границы Днепропетровской области не означает автоматического захвата урбанизированных или промышленных зон этой территории. Из-за этого они будут продолжать попытки оккупировать или прорвать оборону в Покровске Сейчас часть своих сил россияне перебросили с Кураховского направления и уже наносят. артиллерийских ударов по самому городу. Осознав, что легкий доступ к городу невозможен, они, вероятно, попытаются атаковать с юго-запада или совершить прямое нападение, ведь обычно массированные артиллерийские обстрелы предшествуют пехотным атакам", — заявил Тимочко.

Главной задачей российской армии остается реализация стратегических целей, поставленных Путиным, предусматривающих оккупацию Донецкой и Луганской областей, а также попытку восстановить контроль над Харьковскими территориями, которые ранее находились под их контролем.

"Их задача — прорыв обороны Вооруженных Сил на любом из направлений, достижение хотя бы оперативного или стратегического успеха. Однако все эти тактические продвижения сопровождаются огромными потерями, что существенно влияет на моральное состояние их военных и их готовность воевать. Путин будет требовать от своих сил новых продвижений. При этом Курщина остается проблемной для Путина, ведь россияне опасаются, что украинская армия может провести там контрнаступательные действия", — добавил он.

Напомним , что "Комментарии" писали о том, что в Раде заговорили об опасных целях и сроках РФ . до конца 2027 года существует реальная угроза потери Донецкой области, а впоследствии и других регионов — Запорожье, Херсон и Днепропетровщины.