Удастся ли Трампу заключить выгодную сделку с Путиным: на что делают ставку в Киеве

Когда речь заходит о возможном мирном соглашении, призванном положить конец войне в Украине, президент США Дональд Трамп и украинские чиновники придерживаются разных предположений. В настоящее время Украина не верит в то, что Трампу удастся заключить выгодную сделку. Поэтому Киев надеется, что российский диктатор разозлит главу Белого дома и тот начнет предпринимать радикальные шаги в отношении РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Вместо этого украинские чиновники возлагают надежды на то, что президент США будет все больше раздражаться из-за непокорного российского президента, и Трамп начнет оказывать им более прямую поддержку. Они считают, что российский лидер Владимир Путин не согласится ни на что, кроме как на полную капитуляцию Украины — условие, которого Трамп планирует избегать", — пишет издание.

Авторы материала подчеркивают, от того, какое предположение окажется верным, будет зависеть судьба Украины. Оно также многое скажет о том, действительно ли Трамп – великий специалист по заключению сделок, за которого он себя выдает. Однако есть и вероятность того, что обе стороны окажутся неправы.

Как отметил один из американских чиновников, Трамп должен сам прийти к выводу, что Путин не хочет идти ни на какие уступки — не Украине, а ему.

"На протяжении всего времени Украина должна быть конструктивной стороной. Трамп и его помощники должны сами испытать россиян на себе, тогда они все поймут", – сказал он.

Однако сам Трамп, похоже, считает, что может просто уговорить и запугать Путина, чтобы добиться справедливого урегулирования, угрожая России усилением экономических санкций.

Читайте также на портале "Комментарии" — плохие новости для украинских беженцев: какое решение приняла команда Трампа.



