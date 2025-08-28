Удары вглубь России не всегда эффективны: куда Украина должна бить дронами

Украина нанесла ощутимые удары по объектам в России, однако нужно перенаправить ударные БПЛА для поражения целей россиян вблизи линии фронта.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш в эфире КИЕВ24. Он отметил, что именно на этой территории сосредоточены цели противника – личный состав, техника, РЭБ, радары, логистические составы и хабы.

Военный отметил, что "дипстрайки", направляющие ВСУ на далекое расстояние для удара по тылу противника, производят лишь сильный политический и информационный эффект. Но из-за ограниченной боевой части дронов их реальная эффективность не всегда оправдана.

"Вместо этого использования беспилотников в ближней зоне позволило бы наносить россиянам значительно более ощутимые удары, ведь те же дроны могут нести больший заряд на короткой дистанции", — пояснил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 11.44 было известно о 14 погибших в столице.

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночная комбинированная атака РФ была одной из самых больших. Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, было 629 средств воздушного нападения, из них и аэробаллистические ракеты "Кинжал", и ракеты воздушного базирования Х-101 и баллистика, это то, что получает в Киев в очень короткие сроки. Но, по его словам, на этот раз враг выпустил больше ракет. Россия чаще применяет дроны с реактивными двигателями. Скоростные БПЛА, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись по разным направлениям, отметил Игнат.