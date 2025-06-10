Удары "шахедами" по Украине могут уменьшиться: названная неожиданная причина

Российская армия не имеет существенных препятствий для расширения производства дронов-камикадзе "Шахед". Об этом в эфире Radio NV рассказал Сергей "Флэш" Бескрестнов — специалист в сфере радиоэлектронной борьбы и разведки.

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Комментируя заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова о возможном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей в производстве "Шахедов", Бескрестнов подтвердил, что Москва активно работает над масштабированием их производства.

По его словам, первое крупное производство БПЛА было размещено в особой экономической зоне города Алабуга, Татарстан. На этом объекте использовали в большинстве своем иранские компоненты, а иногда дроны прибывали уже полностью собранными из Ирана.

Впоследствии, как отметил эксперт, Россия запустила еще один завод в Ижевске под эгидой концерна "Калашников". Там уже пытаются создавать дроны с максимально возможным количеством российских деталей, чтобы снизить зависимость от иранских технологий.

Бескрестнов подчеркнул: с технической точки зрения, Кремль не сталкивается с серьезными барьерами в масштабировании производства Shahed, и наоборот активно работает над тем, чтобы увеличить количество атак на Украину.

В то же время он напомнил об успешной атаке по предприятию, производившему CRPA-антенны — важный компонент для дронов. После удара работа завода была остановлена, и поставка антенн временно прекратится, что может частично снизить объемы запусков Shahed.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты намерены уменьшить объем финансирования военной помощи Украине в проекте оборонного бюджета на 2026 год. Об этом 10 июня сообщил министр обороны Пит Гегсет во время слушаний в Палате представителей Конгресса, передает Associated Press.