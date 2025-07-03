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Удары россиян по ТЦК существенно усилились: названы подлинные намерения Кремля

Сегодня в Полтаве два ТЦК подверглись атаке дронов, в результате которой пострадали двое военных и две работницы ВСУ

3 июля 2025, 14:05
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Клименко Елена

Российские оккупанты недавно активизировали атаки на территориальные центры комплектования (ТЦК), пытаясь сорвать мобилизационный процесс, сообщил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в интервью "Общественному". Он подчеркнул, что мобилизация будет продолжаться, а ТЦК и дальше будут комплектовать войска и привлекать больше граждан к обороне страны.

Удары россиян по ТЦК существенно усилились: названы подлинные намерения Кремля

Фото: из открытых источников

Сегодня в Полтаве два ТЦК подверглись ударам беспилотников, в результате чего пострадали двое военнослужащих и две работницы ВСУ. Утренний обстрел также вызвал пожары в нескольких зданиях города, одно из которых уже локализовано. На месте происшествия работают спасатели, медики, психологи и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия и поддерживают пострадавших.

Кроме того, из-за обстрела вспыхнул пожар в частном жилом доме, где, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Поражены также дома рядом: выбиты окна, повреждены автомобили. Из-за инцидента движение транспорта в городе временно затруднено.

Ранее в Кривом Роге российский беспилотник ударил поблизости от районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Благодаря оперативным мерам безопасности и своевременному сигналу воздушной тревоги удалось избежать жертв среди личного состава.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что В ночь с 30 июня на 1 июля американские военные грузовые самолеты, перевозившие перехватчики ПВО и другое вооружение в европейские базы для последующей доставки в Украину, неожиданно были отозваны, сообщают украинские официальные источники. Конкретный перечень остановленных поставок, сроки их обновления и официальные причины остаются неизвестными.



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