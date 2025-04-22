Удары России по Одессе: оккупанты сообщили, куда целились

"Вечером 21 апреля россияне нанесли удар по целям ВСУ в Одессе". Об этом пишут российские Telegram-каналы, передают Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности и заявляют, что это фейк.

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На самом деле: в результате массированной атаки ударными беспилотниками в городе повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, учебное заведение, транспортные средства. Загорелись пожары, сообщили в Одесской ОВА.

По предварительной информации, три человека пострадали.

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы", – отметил Кипер. Позже он сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу. "Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе еВосстановление", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Ударами по целям ВСУ" россияне оправдывают террор и стремление уничтожить все украинское, отметили в Центре.

Напомним, сегодня оккупанты сбросили авиабомбы на жилые массивы в Запорожье. Атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли. Также из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей. 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь, отметил глава ОВА. По данным Ивана Федорова, враг нанес удары двумя КАБами, один попал в инфраструктурный объект, другой – в густонаселенный жилмассив.