logo

BTC/USD

88308.42

ETH/USD

1615.86

LTC/USD

79.08

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

48.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удары России по Одессе: оккупанты сообщили, куда целились
commentss НОВОСТИ Все новости

Удары России по Одессе: оккупанты сообщили, куда целились

Враг продолжает распространять фейки об «ударах по военным целям в Украине»

сегодня, 13:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

"Вечером 21 апреля россияне нанесли удар по целям ВСУ в Одессе". Об этом пишут российские Telegram-каналы, передают Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности и заявляют, что это фейк.

Удары России по Одессе: оккупанты сообщили, куда целились

Иллюстративное фото

Удары России по Одессе: оккупанты сообщили, куда целились - фото 2

На самом деле: в результате массированной атаки ударными беспилотниками в городе повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, учебное заведение, транспортные средства. Загорелись пожары, сообщили в Одесской ОВА.

По предварительной информации, три человека пострадали.

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы", – отметил Кипер. Позже он сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу. "Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе еВосстановление", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Ударами по целям ВСУ" россияне оправдывают террор и стремление уничтожить все украинское, отметили в Центре.

Напомним, сегодня оккупанты сбросили авиабомбы на жилые массивы в Запорожье. Атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли. Также из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей. 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь, отметил глава ОВА. По данным Ивана Федорова, враг нанес удары двумя КАБами, один попал в инфраструктурный объект, другой – в густонаселенный жилмассив.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости