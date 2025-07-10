Удары РФ становятся невыносимыми: названа вопиющая задача для защиты населения

Россия продолжает активно использовать тактику массированных ночных ударов, фокусируясь на 1–3 регионах для максимального эффекта от атак. В то же время враг значительно нарастил количество боевых беспилотников "Шахед", что приводит к увеличению масштабов разрушений. Об этом в комментарии Радио NV заявил военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя ночной обстрел Киева.

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"Российские ракето-дроновые атаки проходят волнообразно, и враг пытается доказать свою способность осуществлять масштабные удары ежедневно, хотя это и вызывает у них нервную реакцию. Однако в ближайшей перспективе РФ вряд ли сможет поддерживать такие интенсивные атаки постоянно. В то же время количество запускаемых каждую ночь дронов будет расти", — отметил Селезнев.

По словам эксперта, украинская сторона активно борется с этим, уничтожая производственные мощности для изготовления "Шахедов". Кроме того, руководство страны работает над расширением арсенала ПВО.

“Речь идет не только об известных системах типа SAMP/T и Patriot, но и об увеличении количества ПВО среднего и малого радиуса действия, а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), – добавил он.

В ночь с 9 на 10 июля Россия нанесла новый массированный удар по Украине. По словам мэра Киева Виталия Кличко, из-за атаки пострадали 16 человек, а количество погибших достигло по меньшей мере двух.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг применил 18 ракет, в числе которых были и баллистические, а также около 400 ударных дронов, из которых половина — "Шахеды". Основными мишенями стали Киев и Киевская область, а также регионы Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской.

Как уже писали "Комментарии", с 2023 года Украина ведет войну на истощение, постепенно теряя позиции, у правительства нет четкого плана для победы и не хочет признавать возможность поражения.