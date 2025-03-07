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Удары по России и оккупированным территориям: где было громко

Сегодня ночью удары подверглись области России и временно оккупированной территории

сегодня, 11:23
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Недилько Ксения

Сегодня ночью на оккупированных территориях и в России также раздавались мощные взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко.

Удары по России и оккупированным территориям: где было громко

Иллюстративное фото

По его данным, в Луганской области на оккупированных территориях был зафиксирован прилет в место стоянки автотранспорта и техники оккупантов.

"Не менее пяти взрывов в Счастье и три в с. Раевское. Полная картина последствий уточняется, однако, наверняка известно о большом количестве автотранспорта в Луганске, что выведено из строя", – говорится в сообщении.

В Севастополе и оккупированном Крыму прогремели три мощных взрыва на полигоне Чауда. Был зафиксирован прилет в районе Севастополя.

"В общей сложности официальный Крым отчитался о 14 “сбитых” БПЛА на полуострове и 12 — на акватории Черного моря. Свидетели с места фиксировали последствия "на земле", однако данные нуждаются в уточнении", – отмечает Андрющенко.

Кроме того, взрывы раздавались над Ростовской (Усть-Донецкий район, неподалеку от Новохатинского НПЗ), Белгородской и Орловской областями и фиксировалась работа ПВО оккупантов в оккупированном Приазовье по линии между г. Приморск и г. Бердянск

"Занимательная деталь. Попадания или "сбития" в Луганске в официальную сводку МО РФ не попали. Полное молчание. А что так?" – задается вопросом Петр Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 6 марта поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под атакой находились объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили. Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей. 7 марта ночью в результате ракетной атаки повреждены 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.



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