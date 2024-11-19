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Удары по России: где произошли попадания

Неизвестные беспилотники ударили по российским стратегическим объектам

19 ноября 2024, 07:59 comments2661
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Недилько Ксения

В Брянской области беспилотником нанесен удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к России. Еще раньше он был атакован дронами.

Удары по России: где произошли попадания

Карта "прилетов" в России. Фото: Петр Андрющенко

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По данным советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, удары БПЛА были нанесены в нескольких областях России.

Так, с часу до трех утра не менее 11 дронов разного типа атаковали Ростовскую область.

"Согласно официальной информации и информации с места зафиксировано:

- попадание в Каменск-Шахтинском (здесь находится НПЗ, уже был неоднократно атакован в течение года)

- попадание в Морозовск (здесь находится аэродром, уже были неоднократные атаки)

– Таганрог. Удар или падение ПВО после попытки сбить, что привело к подрыву и пожару автомобиля на трассе Мариуполь — Таганрог возле аэродрома базирования вертолетов в Таганроге.

Официальный Ростов частично подтверждает попадание, что дополнительно указывает на серьезность реальных последствий", – написал Андрющенко.

"Средства противовоздушной обороны сейчас отражают воздушную атаку врага по территории Ростовской области. Один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога. Там, к счастью, обошлось без последствий на земле.

Из-за падения еще одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой "Газели", который остановился на трассе для отдыха. На место выехали оперативно-спасательные службы. Пострадавшего водителя – жителя Волгограда, доставлено в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском (с), Морозовском  и Белокалитвинском районах", – сообщили в официальных источниках Ростовской области.

Также Андрющенко сообщил, что зафиксировано попадание в г. Карачев в Брянской области. Предварительно поражен завод 67-го арсенала ГРАУ. Кроме того, прямо сейчас идет атака над Брянском. Предварительно сообщают о взрывах в Фокинском районе Брянска.




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