Удары по критической инфраструктуре: в каких областях появилось электроснабжение

Специалисты уже возобновили электроснабжение в трех областях: Сумской, Полтавской, Днепропетровской. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию председателей Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и компании ДТЭК.

Ракетные удары по критической инфраструктуре 11 сентября (фото из открытых источников)

В Сумской и Полтавской областях уже удалось полностью восстановить электроснабжение.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе уже восстановили свет.

"Сумщина. Поставка электроэнергии в области по состоянию на 21:40 полностью восстановлена!" – написал Живицкий.

Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале также заявил, что в области есть свет и водоснабжение, но могут быть перебои напряжения в сети. Его уровень уже начали стабилизировать энергетики.

Специалисты компании ДТЭК уже полностью возобновили электроснабжение в Днепропетровской области, которая была частично обесточена из-за вражеского обстрела кафиров, сообщили в компании. Кроме того, в компании сообщили, что в регионе без света остались около 40 тысяч семей в нескольких районах.

"Сообщаем, что все потребители со светом, ситуация стабилизирована", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о массовом отключении света в регионах Украины. 11 сентября оккупанты обстреляли объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе Украины. Из-за этого в нескольких областях произошли перебои со светом. Кроме этого, в компании заявили, что ремонт работы на обстрелянных объектах начнется только тогда, когда там погасят пожар.

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