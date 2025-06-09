Удары по Киеву: известно, кто работал на уничтожение столичной ПВО

Служба безопасности Украины задержала корректировщика массированных воздушных атак оккупантов по столице Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Как установило расследование, злоумышленник действовал по заказу ФСБ, а его главной задачей было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, обороняющих Киев.

"По имеющимся данным, имея такую информацию, рашисты хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем беспрепятственно обстреливать гражданскую инфраструктуру города. Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали из-за запрещенной соцсети "ВКонтакте". По указаниям агрессора, предатель выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, защищавших небо над столичным регионом", – говорится в сообщении.

В случае обнаружения таких подразделений агент должен отчитываться куратору об обнаруженных "целях", чтобы нанести по ним российские удары.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его разведактивности и задержали, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников.

На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

Также во время документирования преступлений фигуранта СБУ провела спецмеры по обеспечению локаций Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 9 июня Ровенская область подверглась комбинированной воздушной атаке со стороны российских войск. По предварительным данным, в результате этого обстрела пострадало по меньшей мере один гражданский человек. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем официальном обращении.