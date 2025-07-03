Удары по Донецкой области: много погибших и раненых

Из-за ударов по Донецкой области сегодня днем пять человек погибли, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Удары по Донетчине: много погибших и раненых

По его данным, в Покровске враг убил двух мужчин 1977 и 1978 годов рождения, ранили двух женщин. В Белицком погибли 54-летний и 69-летний мужчины, ранены женщина, повреждены 4 двухэтажки и 3 гаража. Еще один человек ранен в Мирнограде – там враг попал FPV-дроном у гражданского на мотоцикле.

В Николаевке ранен человек, повреждены 4 многоэтажки и кафе. Ильиновку россияне атаковали FPV-дроном: убили мужчину, который сегодня отмечал 47-летие, ранили 5 человек, повредили дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 админздания, магазин, остановка транспорта и линия электропередач.

"Россияне продолжают целенаправленно охотиться на гражданских. Не превращайте себя в их мишень! Эвакуируйтесь своевременно!" – подчеркивает руководитель области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с целью зарядки ракетами Х-101 1 июля осуществлена передислокация 1 единицы Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2". Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking.

Отмечается, что на 02.07 на "Энгельс-2" находилось: 3 борта Ту-95МС и 2 борта Ту-160 1 Ил-76. С момента последней ракетной атаки 29.06 на "Энгельс-2" было совершено уже 3 рейса Ил-76, обычно снаряжающего ракетами самолеты стратегической авиации. Третий борт совершил посадку на авиабазу сегодня, 3 июля в 17:30.