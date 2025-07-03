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Удары по Донецкой области: много погибших и раненых

5 человек погибли и 12 ранены — таковы последствия сегодняшних обстрелов Донбасса

3 июля 2025, 23:11
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Недилько Ксения

Из-за ударов по Донецкой области сегодня днем пять человек погибли, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Удары по Донецкой области: много погибших и раненых

Удары по Донетчине: много погибших и раненых

По его данным, в Покровске враг убил двух мужчин 1977 и 1978 годов рождения, ранили двух женщин. В Белицком погибли 54-летний и 69-летний мужчины, ранены женщина, повреждены 4 двухэтажки и 3 гаража. Еще один человек ранен в Мирнограде – там враг попал FPV-дроном у гражданского на мотоцикле.

В Николаевке ранен человек, повреждены 4 многоэтажки и кафе. Ильиновку россияне атаковали FPV-дроном: убили мужчину, который сегодня отмечал 47-летие, ранили 5 человек, повредили дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 админздания, магазин, остановка транспорта и линия электропередач.

"Россияне продолжают целенаправленно охотиться на гражданских. Не превращайте себя в их мишень! Эвакуируйтесь своевременно!" – подчеркивает руководитель области.

Удары по Донецкой области: много погибших и раненых - фото 2
Удары по Донецкой области: много погибших и раненых - фото 3
Удары по Донецкой области: много погибших и раненых - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с целью зарядки ракетами Х-101 1 июля осуществлена передислокация 1 единицы Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2". Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking.

Отмечается, что на 02.07 на "Энгельс-2" находилось: 3 борта Ту-95МС и 2 борта Ту-160 1 Ил-76. С момента последней ракетной атаки 29.06 на "Энгельс-2" было совершено уже 3 рейса Ил-76, обычно снаряжающего ракетами самолеты стратегической авиации. Третий борт совершил посадку на авиабазу сегодня, 3 июля в 17:30.



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