Змея, символ 2025 года, олицетворяет спокойствие, мудрость и уравновешенность. Этот год обещает стабильность, разрешение сложных ситуаций и уменьшение напряжения, по словам мольфаров и магов, говорится в сюжете ICTV.

Владимир Путин

В частности, мольфар Максим Гордеев отметил, что 2025 год принесет Украине значительные изменения. Карта "Туз жезлов" символизирует силу и прогресс. Особенно это касается получения современного оружия, которое может оказать существенное влияние на течение войны и даже напугать Россию.

В США уже заявили о планах передать Украине тысячи ракет и сотни тысяч снарядов в завершение каденции президента Байдена. Относительно отношений с возможным президентом Трампом, Гордеев настроен оптимистично: "Трансформация будет благоприятна для Украины".

По мнению мольфаров, 2025 станет переломным для диктаторских режимов, в частности для Путина. При этом Мольфар Игорь Мехеда прогнозирует, что российский лидер станет свидетелем победы Украины. Кроме того, предполагается начало распада России, который станет более заметным в 2025-2026 годах.

Вероятность ядерной войны мольфары оценивают как минимальную. "Ядерной катастрофы не будет", — успокаивает Мехеда. В то же время во власти Украины ожидаются значительные изменения. Новые люди с военным опытом получат ключевые позиции, с мая появятся новые возможности для развития страны.

Кроме того, мольфары прогнозируют, что горячая фаза войны может завершиться в 2025 году, но конец конфликта еще не наступит. Год станет периодом интенсивных дипломатических усилий, приближающих победу Украины.

Крым и другие оккупированные территории, по прогнозам, вернутся в состав Украины. Гордеев считает, что этот процесс пройдет осторожно и без силового вмешательства.

Мольфары уверяют, что Змея доставит Украине приятные сюрпризы. Она поможет очистить путь от лишнего и обеспечит благоприятные условия для развития.

"2025 год будет для нас невероятным", — заключает Гордеев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что окружение Путина готово к его устранению.



