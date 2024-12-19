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Удар российской армии под дых: в чем ценность атаки на НПЗ в Новошахтинске

Дизельное топливо и авиакеросин являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин и авиации

сегодня, 10:52 comments1489
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Кравцев Сергей

Пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Удар российской армии под дых: в чем ценность атаки на НПЗ в Новошахтинске

Атака на НПЗ в Новошахтинске. Фото из открытых источников

"Дизельное топливо и авиакеросин являются критическими ресурсами для военной техники, танков, бронемашин и авиации. Завод обеспечивает поставки этих видов топлива для российской армии", — пояснил Андрей Коваленко.

В то же время близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.

"Смазочные материалы, топливные добавки и другие продукты, которые производит завод, могут использоваться как в гражданском секторе, так и в военной промышленности", — пояснил он и добавил, что это делает НПЗ военной целью.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 19 декабря и. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковало множество беспилотников. Позже российский чиновник сообщил о том, что российские военные насчитали 7 беспилотников, которые якобы были сбиты. Вот только в соцсети начали появляться сообщения о пожаре на НПЗ.

Позже Юрий Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ в Новошахтинске. 

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", – отметил и. о. губернатора российской Ростовской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – сразу в нескольких областях России раздавались взрывы этой ночью. В Ростовской области РФ было две волны атаки БПЛА. Взрывы звучали на Таганроге и Ростове.




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