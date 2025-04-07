Удар России баллистики по Кривому Рогу был преднамеренным: предоставлены безапелляционные доказательства.

Ракетный удар по Кривому Рогу, нанесенный российскими оккупантами 4 апреля, является четким доказательством целенаправленного террористического акта. Об этом в эфире YouTube-канала "РБК-Украина" заявил военный эксперт Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что этот факт Украина должна донести до США и других международных партнеров.

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Гетман отметил, что российский ракетный удар по жилому микрорайону в Кривом Роге был умышленной атакой, что безоговорочно доказано. Он также подчеркнул, что обломки ракеты в городе не падали.

"Если бы ракета была сбита, скажем, системой Patriot на большой высоте, мы бы увидели обломки. Однако это невозможно, потому что система Patriot не может уничтожить ракету на высоте 100 м", – пояснил эксперт.

По его словам, информация Министерства обороны РФ о том, что удар был направлен на якобы украинских офицеров и иностранных инструкторов, недостоверна.

"Главное в этой ситуации — донести факт, что использовали кассетные боеприпасы. Если эти доказательства попадут в военные любой страны, они смогут это проанализировать и передать информацию руководству США, Великобритании, Германии и других государств. И тогда любой лидер должен понять, что атака на Кривой Рог была прямым нападением РФ". этман.

Напомним, что в результате российских обстрелов 4 апреля погибли 20 человек, а 6 апреля стало известно, что 57-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также отреагировал на эту трагедию, заявив, что Россия стала страной, целенаправленно уничтожающей мирных жителей, подчеркивая, что удар по Кривому Рогу поразил только жилой район, где не было военных объектов.

Ранее "Комментарии" писали, что практически ежедневные удары России по Кривому Рогу нельзя рассматривать иначе, чем персональный террор кремлевского диктатора Владимира Путина против президента Владимира Зеленского, считает политолог Алексей Копытько.