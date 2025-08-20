Удар Путина по Кременчугу произошел не случайно: раскрыта циничная месть Кремля

Россия снова прибегла к комбинированной воздушной атаке по территории Украины, применив ракеты, дроны-камикадзе и баллистическое оружие. Под удар попала Полтавщина, в частности, Кременчуг. Обстрел произошел в момент, когда в Вашингтоне продолжалась знаковая встреча: президент США проводил переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по урегулированию войны в Украине.

Фото: скриншот

Атака сопровождалась масштабными пожарами — к утру над Кременчугом поднимался густой дым. Под удар попали объекты критической инфраструктуры, в том числе связанные с добычей и хранением горючего.

Некоторые эксперты считают, что этим ударом Кремль может отвечать на недавнее поражение по украинским дронам стратегического нефтепровода "Дружба". Однако, по оценке военного аналитика Игоря Романенко, причина более глубокая.

"Путин хочет, чтобы прекращение воздушных атак касалось исключительно энергетики и объектов производства и хранения горюче-смазочных материалов", — пояснил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, Россия пытается навязать Украине ограничения в ведении воздушной войны — фактически чтобы ВСУ не били по объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ. И в то же время демонстрирует жесткий ответ на удары по "Дружбе".

"Что касается нефтепровода „Дружба“, то там, чтобы остановить прокачку, нужно было нанести удары в трех местах, и это произошло. Для россиян это очень чувствительная история", — добавляет Романенко.

Он отмечает, что обстрел Кременчуга имеет не только символический, но и психологический эффект — это способ заставить Украину согласиться на частичное прекращение воздушных атак, прикрывая это местью за нефтепровод.

"Этим ударом Путин пытается принудить к согласию: мол, видите ли, Кременчуг в огне — так будет и дальше", — говорит эксперт.

Такое давление, по мнению Романенко, лишь демонстрирует слабость РФ, которая оказалась неспособна защитить собственные НПЗ и трубопроводы от украинских беспилотников.

"Мы наносим самые эффективные удары по объектам, которые обеспечивают топливом российскую армию. Это больно бьет по их боеспособности. Поэтому Путин вместо адекватного ответа прибегает к террору", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", после трех лет полномасштабной войны ни Украину, ни ее руководство уже невозможно заставить к капитуляции, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.