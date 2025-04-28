"Удар под дых" РФ: с каким решением Трампа Путин не может не считаться

Президент США Дональд Трамп может действительно симпатизировать российскому диктатору Владимиру Путину и даже желать построить с ним хорошие деловые отношения, но своей торговой войной он уже нанес "удар под дых" российской экономике. Об этом пишет "The Economist".

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, в течение предыдущих трех лет российская экономика сумела не только выстоять, но и укрепиться. Она превзошла почти все прогнозы. Были ожидания, что на фоне лояльного отношения Трампа рост экономики России в этом году еще больше ускорится. Однако ожидания не оправдались.

Индекс, составленный банком Goldman Sachs, продемонстрировал, что с конца прошлого года годовой экономический рост России снизился примерно с 5% до нуля. В начале апреля центральный банк РФ отметил, что недавно "ряд секторов зафиксировал более низкий объем производства из-за резкого падения… спроса".

Журналисты The Economist нашли три объяснения такому ухудшению ситуации.

Первое связано со "структурной трансформацией" экономики. Ранее российская экономика ориентировалась на Запад. Но с 2022 года она превратилась в военную экономику, ориентированную на Восток. Эта трансформация потребовала огромных инвестиций не только в оружейные и боеприпасные заводы, но и в новые цепочки поставок, позволяющие расширить торговлю с Китаем и Индией.

Второй фактор – денежно-кредитная политика. Российская инфляция уже несколько месяцев бьет рекорды.

И наконец третий фактор, который в последние недели стал преобладать над всеми остальными – ухудшение внешних условий.

"По мере обострения торговой войны Америки прогнозы мирового роста упали, а за ними и цены на нефть. Экономисты особенно обеспокоены Китаем, крупнейшим покупателем российской нефти. МВФ снизил свои ожидания роста ВВП Китая в 2025 году с 4,6% до 4%", — говорится в публикации.

В результате госбюджет РФ уже недополучает весомые средства.

"Трамп, возможно, хорошо расположен к Путину, но своей торговой войной он нанес ему "удар под дых", — отмечается в статье.

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