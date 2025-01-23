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Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились

Российские пропагандисты сообщили, что попали в подстанцию на заводе в Запорожье

сегодня, 15:38
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Недилько Ксения

"Российские войска точным ударом уничтожили главную подстанцию завода "Мотор Сич" в Запорожье". Об этом пишут "z-военкоры" в Telegram, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Иван Федоров

На самом деле это циничный вброс. Оккупанты традиционно пишут о "точных ударах" по инфраструктуре украинских городов, но при этом лгут и умалчивают факты попадания по жилой застройке.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в городе одна многоэтажка разрушена, еще тридцать – повреждены. Кроме этого, есть изуродованные частные дома и нежилые помещения в Шевченковском и Александровском районах:

"До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеских обстрелов Запорожья. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. В больницах областного центра сейчас 22 человека. Другие лечатся амбулаторно. В больнице и двухмесячный младенец. Ракетная атака россиян унесла жизни 47-летнего мужчины".

Террористический удар России по Запорожью оставил без света более 20 тысяч жителей, еще 17 тысяч – без теплоснабжения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Запорожье произошла ракетная атака по жилому дому, в результате чего есть погибшие, а также много раненых, среди которых младенец. Так, сегодня около 4 утра в городе Запорожье раздалось по меньшей мере 4 взрыва. Позже начальник ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне сбросили 4 ракеты на жилищный сектор города. Люди оказались под завалами, а среди раненых – 4 работника ГСЧС и двухмесячный ребенок. Пятеро человек в тяжелом состоянии из-за вражеских обстрелов.

Уже утром глава ОВА сообщил о гибели 47-летнего мужчины и увеличении количества раненых до 16 человек. Иван Федоров опубликовал фото и видео, на котором видно разрушение жилых домов, повреждение автомобилей, в том числе служебного спасателя, была применена тактика повторного удара, уже по спасательной операции.

Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились - фото 2
Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились - фото 3
Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились - фото 4
Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились - фото 5
Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились - фото 6
Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились - фото 7
Удар по Запорожью: россияне цинично сообщили, куда целились - фото 8



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