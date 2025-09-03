Российские оккупационные войска сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине, применяя "шахеды", крылатые ракеты "Калибр", а также баллистику.

Удар по Украине: в Минэнерго сообщили, будут ли графики отключения света

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 3 сентября специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате обстрелов. Применяются все необходимые меры по поддержанию стабильной работы энергосистемы.

По состоянию на утро система сбалансирована, плановые ограничения для потребителей не предусмотрены.

Продолжаются плановые технические мероприятия по подготовке энергетической инфраструктуры к отопительному сезону.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – отметили в Министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские захватчики запустили крылатые ракеты в направлении Украины. В большинстве областей страны объявлена воздушная тревога. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В результате удара оккупантов по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области пострадали четыре рабочих "Укрзализныци". Их состояние удовлетворительное, они получают помощь от медиков. В Хмельницком раздались взрывы во время массированной ракетной атаки РФ. Ранее военные сообщили о движении крылатой ракеты в направлении города. Жителям советовали срочно пройти в укрытия. Также были слышны сильные взрывы в Киеве. В Луцке, Ровно ночью против 3 сентября была слышна серия взрывов.