Удар по Украине ночью: где произошли «прилеты»

Этой ночью было громко в Одесской, Сумской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Тернопольской и в Запорожской области. Россия била ударными БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами. В результате массированного удара по состоянию на утро известно о 9 погибших и десятках раненых по разным областям.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В Киевской области из-за российской атаки по обновленной информации ГСЧС погибли четыре человека:

Обуховский район, с. Долина – пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.

Фастовский район, с. Мархаловка – 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах.

Бучанский район, пгт Макаров – 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.

Белоцерковский район, с. Чмировка – 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.

г. Белая Церковь – обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших).

Броварской район – пожары в 2 складских зданиях.

В результате ночной атаки БпЛА в Николаеве произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, — ГСЧС. Погиб мужчина под завалами дома.

В Сумской области в результате вражеской атаки вечером 24 апреля погиб 60-летний житель села в Буринской громаде. Мужчина работал охранником на местной ферме – одном из крупных свинокомплексов громады. Погиб на рабочем месте.

В Хмельницкой области в результате обстрела разрушены гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. По предварительной информации, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт.

В Харькове пострадали гражданское предприятие и офисное здание, многоквартирные дома. Трое раненых.

Враг нанес удар по одному из предприятий пищевой промышленности в Сумах. Это гражданское предприятие, обеспечивающее население пищевой продукцией. Никакого отношения к военным. В этом – циничность и коварство врага, занимающегося террором гражданского населения. Пострадавших нет.

Этой ночью на Днепропетровщине работали защитники неба. Они уничтожили 5 БПЛА и 11 ракет. Из-за атаки шахедами и ракетами в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели обуздали. Попал беспилотником враг и по Днепру. Загорелось трехэтажное здание. Огонь оперативно потушили.

Сегодня в 02:56 в г. Тернополь (промзона) в результате попадания (предварительно крылатой ракеты "Калибр") частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС. Информация о потерпевших не поступала. Повреждены окна в домах на близлежащей территории.

Этой ночью под атакой РФ был Конотоп на Сумщине. Враг нанес массированный удар. Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники. По предварительной информации – без жертв и пострадавших. На местах работают экстренные службы.

Черниговская область подверглась воздушной атаке с применением БпЛА и ракет. Зафиксировано несколько попаданий в разных районах. Возгорание складских помещений и нежилых построек. Наибольший пожар охватил более 1000 кв. Привлечены 15 спасателей, 4 ед. техники и ресурсы местных предприятий Отдельно горел ангар с углем и нежилое здание. Удар также получил областной центр — повреждено здание. Информация о пострадавших уточняется.

Последствия обстрелов Черниговской области. Фото: ГСЧС Украины.







