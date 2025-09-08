Удар по ТЭЦ в Киевской области: к украинцам срочно обратились с важным призывом

Атака российских дронов-камикадзе на электростанцию в Киевской области, скорее всего, не повлечет за собой критических перебоев в энергоснабжении. В то же время эксперты советуют украинцам не игнорировать угрозы — целесообразно заблаговременно позаботиться об альтернативных источниках питания, в частности, генераторах, павербанках и зарядных станциях, ведь энергетические объекты остаются уязвимыми, а террор со стороны РФ продолжается, заявил энергетический аналитик Геннадий Рябцев.

"Да, есть определенные повреждения. Некоторое оборудование выведено из строя. Его нужно ремонтировать и запускать снова", – объяснил он, оценивая последствия вражеского удара.

По словам эксперта, полностью уберечь стратегические объекты энергетики от атак дронами невозможно, если станции изначально не были спроектированы с учетом защиты.

"Если строить электростанцию сразу как защищенный объект — это другой вопрос. Но защитить уже существующие сооружения полностью — невозможно. Можно лишь прикрывать самые уязвимые участки, и эта работа продолжается", — подчеркнул Рябцев.

В то же время, специалист считает маловероятным возвращение к массовым блекаутам, которые наблюдались в Украине зимой 2022 года. Тогда, по его мнению, главной проблемой была не только нехватка поколения, но и недостаточная мощность для передачи электроэнергии.

"Сейчас мы имеем значительно лучшую ситуацию – появились резервные каналы передачи, больше распределенной генерации. Основная задача сегодня – как можно скорее подключить к сети малые энергетические установки, часть которых уже приобретена, но не введена в эксплуатацию", – отметил эксперт.

В соцсетях предполагается, что мишенью удара могла быть Трипольская ТЭС, которую враг уничтожил еще весной 2024 года.

