Удар по Сумам не случаен: названа настоящая цель Путина

В Вербное воскресенье российские войска нанесли жесткий удар по Сумам, в результате которого 34 человека погибли, более 100 получили ранения. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что стремятся достичь оккупанты, обстреливая мирное население.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре отметили, что террористические атаки Кремля – попытка склонить Украину к капитуляции.

"Подобные атаки — это акты террора, который государство-агрессор демонстративно делает с целью склонить Украину к капитуляции. Второй месяц подряд Россия отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Искусственно затягивая переговорный процесс, Москва стремится захватить больше украинской земли и сломать боевой дух украинцев, склонив их к миру на условиях Путина", — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что остановить террористические действия РФ и заставить Путина завершить войну можно только радикальными способами – усилить санкции против России и увеличить военную поддержку Украины.

"Украина призывает международное сообщество к решительным действиям, а также к усилению украинского ПВО", — подчеркнули в Центре.

Напомним, что пропагандисты РФ взялись за британцев – предупреждают о якобы большой угрозе. Россияне, как писал портал "Комментарии", тиражируют следующую информацию: "жители Великобритании получают письма с напоминанием об опасности российских танков, ожидающих команды форсировать Ла-Манш".

Такая информация является русским фейком. В Кремле такими вбросами пытаются сорвать намерения отправить миротворческие войска в Украину.



