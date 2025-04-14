Удар по Сумам не случаен: названа настоящая цель Путина

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Кречмаровская Наталия
В Вербное воскресенье российские войска нанесли жесткий удар по Сумам, в результате которого 34 человека погибли, более 100 получили ранения. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что стремятся достичь оккупанты, обстреливая мирное население.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре отметили, что террористические атаки Кремля – попытка склонить Украину к капитуляции.
Отмечается, что остановить террористические действия РФ и заставить Путина завершить войну можно только радикальными способами – усилить санкции против России и увеличить военную поддержку Украины.
Напомним, что пропагандисты РФ взялись за британцев – предупреждают о якобы большой угрозе. Россияне, как писал портал "Комментарии", тиражируют следующую информацию: "жители Великобритании получают письма с напоминанием об опасности российских танков, ожидающих команды форсировать Ла-Манш".
Такая информация является русским фейком. В Кремле такими вбросами пытаются сорвать намерения отправить миротворческие войска в Украину.
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