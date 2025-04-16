Удар по Сумам довел Захарову до истерики: заявила, что Зеленский должен стать на колени

Ракетный удар по Сумам ошеломил украинцев. Начали появляться разные версии, почему этот удар стал возможным и под обстрел попала центральная часть города. В сети Интернет появились и разные обвинения, мимо которых не прошла представительница МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

По ее словам, украинский сегмент интернета наполняется некрологами военных, ликвидированных 13 апреля в Сумах во время удара по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северный" ВСУ. Захарова набросилась на власть Украины с обвинениями — отметила, что "голоса возмущения прозвучали и среди ближайшего окружения Зеленского", вспомнив слова Марьяны Безуглой.

"Знает ли все это Генсек ООН Антонио Гутерреш, который на следующий день после удара по вполне легитимной цели оказался "встревоженным воскресным ракетным ударом России по Сумам" и обвинил нашу страну в "нападении на мирных жителей"?" лили грязь на Россию: как теперь собираетесь оправдывать вашего выкормыша?”, — написала она.

По словам Захаровой, когда были ликвидированы военные ВСУ – все в одно горло начали обвинять Россию.

"А когда выяснилось, что прикрыли их местные власти детьми специально, что-то все замолчали. По логике, после этих публикаций и отставок, они теперь должны на коленях стать перед всем миром. Все перечисленные факты не просто доказывают, а демонстрируют с обезоруживающей прямотой: киевский режим использует женщин и детей как "живой щит", а затем выдают инсценировку за якобы российскую агрессию...", — пошла в атаку Захарова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что удар по Сумам показал истинные намерения Путина.



