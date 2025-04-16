Удар по Сумам довел Захарову до истерики: заявила, что Зеленский должен стать на колени

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Кречмаровская Наталия
Ракетный удар по Сумам ошеломил украинцев. Начали появляться разные версии, почему этот удар стал возможным и под обстрел попала центральная часть города. В сети Интернет появились и разные обвинения, мимо которых не прошла представительница МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
По ее словам, украинский сегмент интернета наполняется некрологами военных, ликвидированных 13 апреля в Сумах во время удара по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северный" ВСУ. Захарова набросилась на власть Украины с обвинениями — отметила, что "голоса возмущения прозвучали и среди ближайшего окружения Зеленского", вспомнив слова Марьяны Безуглой.
По словам Захаровой, когда были ликвидированы военные ВСУ – все в одно горло начали обвинять Россию.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что удар по Сумам показал истинные намерения Путина.
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