Удар по Сумам: что уже заявляют в России

В Вербное воскресенье российские войска ударили ракетами по центральной части города Сумы. По данным местных властей, погибли гражданские люди. При этом вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева" , сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Последствия удара по Сумам. Фото: СГС

Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения Сум.

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, россияне намеренно хотели убить как можно больше гражданских людей. Сегодняшний удар произошел после встречи между Путиным и спецпредставителем США в Москве . Подобные террористические акты Россия всегда использовала как средство давления в любых переговорах.

Ранее россияне убили людей и детей в Кривом Роге после визита представителя Путина в Вашингтон.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты ударили по центру Сум баллистику.

Сегодня утром россияне нанесли баллистический удар по центру города Сумы, сообщают местные СМИ. В городе раздался мощный взрыв, после чего на месте удара поднялся огромный столб дыма.

Воздушные Силы ВСУ до этого сообщали об угрозе баллистических ударов с востока (Курская область РФ). Мониторы сообщают, что было две ракеты на город.

По данным Сумского городского совета, враг атаковал гражданскую инфраструктуру города. В результате ракетного удара в Сумах погибли и ранены, повреждены жилые и нежилые здания.

Развертывается штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.