Удар по России: поражена «жирная» цель

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий комплексную переработку нефти.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

НПЗ в основном выпускает бензины, мазут, дизельное горючее. Всего же – более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении русской оккупационной армии.

Подтверждено попадание. На объекте возник пожар.

Результаты поражения уточняются.

Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться, отметили в Генштабе.

Отметим, по данным Минобороны РФ, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Саратовской области; 13 БпЛА – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Брянской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Белгородской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины.

Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применены аварийные отключения света по Украине. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — отметил он. По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину.