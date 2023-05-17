Удар по Николаеву: стало известно, куда попали оккупанты (ФОТО)

Во время ночной ракетной атаки по Николаеву российские войска попали в гражданские объекты и в один объект промышленной инфраструктуры. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Удар по Николаеву. Фото: ГСЧС

В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В ГСЧС сообщают о возгорании на местах ударов, пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

Всего к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя.

Позже Николаевская ОВА сообщила, что в результате атаки России по Николаеву взрывной волной были повреждены частные дома и магазины. В течение суток, 16 мая 2023 года, оккупанты несколько раз нанесли артиллерийские удары по Очакову и береговой линии Очаковской громады. В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин должен просить у нас пощады, уверен президент Украины Владимир Зеленский. "Тот, кто принес смерть, тот, кто встал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и хочет уничтожить Европу, которую мы ценим, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ – трибунал", – заявил украинский лидер в немецком Аахене во время вручения премии имени Карла Великого. По его словам, Путин выбрал катастрофу – он сам и есть катастрофа и агрессия, а "его формулой стала смерть". Ранее, в Италии, Зеленский подчеркивал, что Путин своим пребыванием в должности президента и продолжением своей агрессивной политики всё больше изолирует РФ от цивилизованного мира. Какова вероятность, что Путина вскоре – тем или иным образом – отстранят от власти? Что может ускорить падение его режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.







