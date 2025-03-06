Удар по Кривому Рогу возможно можно было избежать: что пошло не так

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Slava Kot
Ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман предположил, что российский ракетный удар по Кривому Рогу 5 марта мог произойти после прекращения Соединенными Штатами предоставлять Украине разведывательные данные.
Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников
Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо" выразил свои мысли, что украинские военные не успели среагировать на российскую ракету, нанесшую удар по Кривому Рогу из-за отсутствия разведданных от США.
По словам Гетьмана, такой шаг от администрации Трампа "странный", ведь он сосредоточен на убийстве украинцев.
5 марта Россия нанесла ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. От ракетной атаки погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа назвали истинную причину остановки военной помощи Украине.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, по ком могли целиться россияне, когда ударили по гостинице в Кривом Роге.
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