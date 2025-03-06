Удар по Кривому Рогу возможно можно было избежать: что пошло не так

Ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман предположил, что российский ракетный удар по Кривому Рогу 5 марта мог произойти после прекращения Соединенными Штатами предоставлять Украине разведывательные данные.

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо" выразил свои мысли, что украинские военные не успели среагировать на российскую ракету, нанесшую удар по Кривому Рогу из-за отсутствия разведданных от США.

"Это предположение, но, скорее всего, вот сегодняшний ночной удар по Кривому Рогу произошел, прилетела ракета, и не была перехвачена потому, что не было данных, и мы могли увидеть ее только на подлете уже. И могли не успеть среагировать наши боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов… Это не люди, это техника не успевает реагировать, когда ракета уже непосредственно близка к тому месту, куда она летит", — рассказал майор НГУ.

По словам Гетьмана, такой шаг от администрации Трампа "странный", ведь он сосредоточен на убийстве украинцев.

"Уже информация о четырех погибших, ну что кровь этих людей и жизнь этих людей на совести тех, кто прекратил нам поставлять разведданных. То есть это очень странный шаг к миру. То есть исходя из этого: чем больше погибнет гражданских людей в нашей стране, тем скорее наступит мир", — сказал Гетьман.

5 марта Россия нанесла ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. От ракетной атаки погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа назвали истинную причину остановки военной помощи Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, по ком могли целиться россияне, когда ударили по гостинице в Кривом Роге.