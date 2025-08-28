Удар по Киеву: из-под завалов извлекают тела погибших, среди них дети (ОБНОВЛЕНО)

Спасатели в Киеве извлекли из-под завалов еще три тела погибших жителей многоэтажки. Число жертв ночной российской атаки по столице возросло до 13 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает портал "Комментарии".

Удар по Киеву: из-под завалов извлекают тела погибших, среди них дети (ФОТО)

По состоянию на 10:55 известно о 12 погибших в результате удара по жилому дому в Дарницком районе, 1 — в Шевченковском.

Среди погибших – трое детей. По уточненным данным, их возраст – 2, 14 и 17 лет. Одного ребенка деблокировали на месте удара, двое — умерли в больнице от сверхсложных травм.

Еще 10 человек считаются без вести пропавшими.

" На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, потерявшие документы, могут быстро подать заявку и восстановить их ", – сообщил министр.

ОБНОВЛЕНО: По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 11 часов утра в Киеве подтверждена информация о 14 погибших в результате атаки РФ. Среди погибших трое несовершеннолетних – девочка 2-х лет, 14-летний парень и 17-летняя девушка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия не использовала все ракеты и средства для ударов по Украине, поэтому в ближайшее время возможен повторный массированный обстрел. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные мониторов.

"Есть угроза повторного комбинированного удара по Украине не меньшей интенсивности в ближайшее время — он должен состояться ориентировочно в первых числах сентября, об этом сообщают мониторы", — пишет военкор. Отмечается, что, учитывая ночную атаку, есть все признаки и предпосылки, что в России остались подготовлены средства для последующего удара.