Удар по Киеву был нанесен не случайно: в США объяснили цель Путина

После разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина российские войска совершили атаку по Киеву. Как указывает комментатор телеканала Fox News Дэн Гоффман, российская атака в это время была не случайна.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире главного республиканского канала США Fox News бывший сотрудник ЦРУ Дэн Гоффман прокомментировал массированную атаку по Киеву, произошедшую сразу после разговора Путина с Трампом. По его словам, российский диктатор, таким образом, хочет показать свою силу. Однако Гоффман настаивает на том, что Трамп не должен отступать от помощи Украине.

"Путин хочет показать, что он с союзниками сильнее США. Трамп должен раскрыть путинский блеф. Мы, США, должны сделать все для поддержки Украины. Речь не идет о наземной операции, но мы должны стать для Украины арсеналом", — заявил Гоффман.

Экс-чиновник ЦРУ подчеркнул, что кроме поставок американского вооружения, США также должны усилить санкции против России и обеспечить Украину полной поддержкой всем необходимым.

Напомним, 3 июля Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президент США после переговоров с российским диктатором заявил, что он не принес результатов. После разговора Путина и Трампа в воздушном пространстве Украины зафиксировали десятки дронов. Россия атаковала столицу всю ночь беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп решил сделать эксперимент с Украиной перед звонком Путину.

Также "Комментарии" писали, что изменится в войне после разговора Трампа с Путиным.