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Удар по Ирану: СМИ узнали, о важной просьбе Байдена к Нетаньяху накануне

По информации CNN, Байден просил Нетаньяху подготовить такой удар по Ирану, который бы сдержал будущие атаки

сегодня, 14:38
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Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора на прошлой неделе призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "подготовить" такой удар по Ирану в ответ на его ракетные удары, который бы сдержал будущие атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.

Удар по Ирану: СМИ узнали, о важной просьбе Байдена к Нетаньяху накануне

Байден и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои данные телеканал отмечает, что американские чиновники ожидали, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до 5 ноября. В ходе разговора с Нетаньяху Байден обсудил общую ситуацию и "призвал премьер-министра разработать ответ, который бы сдерживал дальнейшие атаки на Израиль и одновременно уменьшал риск дальнейшей эскалации", сказал собеседник телеканала.

"И это наша цель. Это также цель Израиля, как они заявили сегодня вечером, если Иран решит ответить, мы полностью готовы снова защищаться от любого нападения", – сказал чиновник.

Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам. В ударах на расстоянии около 1600 километров от Израиля участвовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики.

Сообщается, что все самолеты, успешно выполнив поставленные задания, благополучно вернулись в Израиль. Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана. 

"Ответный удар был нанесен, и миссия была выполнена. Наши самолеты благополучно вернулись домой", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.




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