Удар по Ирану: СМИ узнали, о важной просьбе Байдена к Нетаньяху накануне

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора на прошлой неделе призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "подготовить" такой удар по Ирану в ответ на его ракетные удары, который бы сдержал будущие атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.
Байден и Нетаньяху. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на свои данные телеканал отмечает, что американские чиновники ожидали, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до 5 ноября. В ходе разговора с Нетаньяху Байден обсудил общую ситуацию и "призвал премьер-министра разработать ответ, который бы сдерживал дальнейшие атаки на Израиль и одновременно уменьшал риск дальнейшей эскалации", сказал собеседник телеканала.
Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.
Читайте также на портале "Комментарии" — Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам. В ударах на расстоянии около 1600 километров от Израиля участвовали десятки самолетов, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики.
Сообщается, что все самолеты, успешно выполнив поставленные задания, благополучно вернулись в Израиль. Удары наносились несколькими волнами в течение нескольких часов в разных районах Ирана.
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