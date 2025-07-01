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Удар по Донецку 1 июля: эксперт рассказал о чрезвычайном успехе ВСУ

По словам Николая Маломужа, командный пункт российских сил в Донецке координировал наступательные действия армии РФ по всему восточному направлению.

1 июля 2025, 12:20
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Клименко Елена

В ночь на 1 июля Вооруженные силы Украины, вероятно, нанесли удар по одному из ключевых командных центров оккупационной армии РФ во временно оккупированном Донецке — штабе 8 общевойсковой армии. Об этом в эфире "24 Канала" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Удар по Донецку 1 июля: эксперт рассказал о чрезвычайном успехе ВСУ

Фото: из открытых источников

По его словам, этот штаб является стратегическим узлом управления, координирующим наступательные действия российских войск по всей восточной линии фронта. В настоящее время группировка численностью около 110 тысяч военнослужащих задействована в боевых действиях на направлениях Покровска, Краматорска и всего в Донецкой области. Именно из этого командного центра планируются основные наступательные операции противника, поэтому его поражение является ударом стратегического значения.

Маломуж подчеркнул, что атаки на такие штабы не только уничтожают военный персонал и критическую инфраструктуру, но и на время дезорганизуют систему управления врагом. Это дает ВСУ преимущество на поле боя: "В моменты, когда противник теряет четкую координацию атак и обороны, наши силы получают шанс действовать активнее, обнаруживая уязвимые участки и нанося точечные удары", — пояснил генерал.

В ночь атаки в оккупированном Донецке раздалась серия взрывов. По сообщениям местных источников, взрывы были зафиксированы на территории металлургического завода. Российские пропагандистские медиа заявили об атаке ракетами Storm Shadow.

Кроме этого, взрывы прогремели и во временно оккупированном Луганске. Хотя официально о поражениях объектов не сообщалось, в сети появились видео масштабных пожаров, возникших в результате ударов.

Как уже писали "Комментарии", Киев постепенно становится одним из самых опасных городов в Украине из-за регулярных атак дронов типа "Шахед" и других беспилотников. Причина кроется в острой нехватке средств для их эффективного уничтожения, заявил основатель компании-производителя БПЛА "Первый контакт" Валерий Боровик.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BPW4PTdBWEA&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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