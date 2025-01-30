Удар по дому в Сумах: кого обвиняют россияне

"В Сумах украинское ПВО отработало ракетами по жилому дому". Такое тиражируют пропагандистские z-каналы Telegram, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Разбор завалов в Сумах. Фото: ГСЧС

На самом деле: эти "заявления" фейкеров – продолжение лживого нарратива о "кривой украинской ПВО", которым оккупанты пытаются скрыть и переложить ответственность за свои военные преступления на жертву.

На самом деле, утром вражеский Shahed попал в многоквартирный дом и унес жизни четырех человек. Еще девять, среди которых один ребенок, получили травмы разной степени тяжести.

Также разрушены девять квартир и 12 балконов.

Аварийно-спасательные работы продолжаются и сейчас проводится разбор поврежденных элементов дома и демонтаж крупногабаритных бетонных плит, сообщают в ГСЧС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью стало известно, что в результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому по меньшей мере семь человек получили ранения. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Несмотря на то, что изначально полиция не подтвердила гибель людей в результате удара вражеского "шахеда" по многоэтажке в Сумах, под утро спасатели извлекли тела мужчины и женщины из-под завалов. Их долгое время было невозможно найти. Также впоследствии получили тела еще двоих без признаков жизни. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сейчас известно около 10 пострадавших, среди которых девочка 7 лет. Из дома, куда попал вражеский беспилотники, отселили более 100 человек.