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Удар по Днепропетровщине: россияне сообщили, что уничтожили «Искандером»

Россияне могли уничтожить ЗРК «IRIS-T» в Днепропетровской области

сегодня, 12:40 comments2042
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Недилько Ксения

В Минобороны РФ заявили, что враждебным расчетом ОТРК "Искандер-М" уничтожен ЗРК "IRIS-T" Вооруженных Сил Украины в Днепропетровской области.

Удар по Днепропетровщине: россияне сообщили, что уничтожили «Искандером»

Фото: скриншот из видео МО РФ

"В результате удара уничтожено:

радиолокационная станция,

пусковая установка,

кабина боевого управления,

два автомобиля сопровождения", – говорится в сообщении вражеского ведомства.

В официальных источниках не сообщалась такая информация. Воздушная тревога в Днепропетровской области в связи с угрозой баллистики в последнее время была объявлена сегодня в 08:41, вчера в 16:55 и вчера в 15:29. В это время сообщалось о взрыве в Павлограде.

"Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Пока – информационная тишина", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Связаны ли эти два события между собой – неизвестно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что контрразведка Службы безопасности задержала в Житомирской области еще одного корректировщика российских ударов по Украине. Им оказался 41-летний местный безработный, которого в феврале этого года завербовала фсб.

По указанию российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты оперативных аэродромов Сил обороны. Еще одной его задачей было установить "графики" вылетов и посадок самолетов ВСУ, чтобы ударить по аэродрому, когда там находится максимальное количество техники. Для выполнения вражеской задачи агент обустроил на крыше частного дома "наблюдательный пункт", где из бинокля шпионил за полетами авиации украинских войск. Контрразведчики Службы безопасности разоблачили агента и задокументировали его преступления.

 



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