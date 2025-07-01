Удар по Днепропетровщине был по военным: Владимир Зеленский раскрыл детали

Сегодня утром оккупанты ударили баллистикой из российского Таганрога по Днепропетровщине. Председатель ДнепрОВА Сергей Лысак сообщил, что удар по Камянскому району был смертельным, из-за чего есть погибшие и раненые, однако детали не уточнялись.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что в результате ракетного удара по Гуляйполю на Днепропетровщине были ранены 30 человек.

"К сожалению, есть потери — и военные, и гражданские. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара — жду доклад. Всем, кто был ранен, — а это был ракетный удар — всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены", — отметил он и подчеркнул, что этот ракетный удар унес жизнь командира 110-й ОМБр Сергея Захаревича.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня стало известно о гибели на фронте командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергея Захаревича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию генерала Сергея Собко, сообщившего печальное известие в Facebook. У Сергея осталась жена и трое детей.

Также "Комментарии" писали , что в результате ракетного удара в Каменском районе также есть разрушение инфраструктуры и магазинов. Пожар спасатели потушили. Били оккупанты и по другим районам области сегодня. Так, в результате атаки БПЛА в Богдановской громаде Павлоградского района повреждена ферма. Избиты 6 единиц сельскохозяйственной техники. Погибли 40 голов домашних животных.