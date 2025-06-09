Удар по Чебоксарам: почему вражеские «шахеды» могут стать уязвимыми

В рамках снижения возможности противника по изготовлению средств воздушного нападения, в ночь на 9 июня, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальное подтверждение Генштаба ВСУ.

Иллюстративное фото

Это объект военно-промышленного комплекса РФ, изготовитель навигационного оборудования.

Отмечается, что предприятие ВПК, обеспечивающее производство адаптивных антенн "Комета", используемых в частности в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении.

"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БПЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются. Ограничения на работу аэропортов (план "Ковер") применились в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. Удары по объектам, которые обеспечивают вооруженную агрессию российской федерации, будут продолжаться до ее полного прекращения против Украины", – заявили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине не закончилась массированная атака – Россия сейчас утром продолжает запускать ракеты типа Х-22 и гиперзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжалы" из истребителя МиГ-31К. По всей Украине была объявлена воздушная тревога, цели летели на юг страны, а также на Ровенщину.

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в районе города Дубно Ровенской области.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" утром после атаки сообщил, что почти весь ночной обстрел был направлен по очередному аэродрому в Украине.