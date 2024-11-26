Удар «Орешкина» по Днепру: стала известна важная деталь

В новой ракете, которой РФ нанесла удар по Днепру, была боеголовка без взрывчатки.

РФ нанесла по Днепру удар новой ракетой. Фото из открытых источников

Об этом изданию Reuters сообщили два высокопоставленных источника в украинском правительстве.

Источники агентства рассказали, что Кремль применил новую ракету для предупреждения Запада, после того как США и Великобритания разрешили Украине выпустить свои ракеты по территории России.

Один из собеседников сообщил, что ракета несла макетные боеголовки. По его словам, ракета причинила "достаточно небольшой" ущерб.

То, что ракета была без взрывчатки, также подтвердило второй источник.

"Не было взрывов, как мы ожидали. Что-то было, но не очень большое", – рассказал собеседник издания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре может состояться встреча на самом высоком уровне Контактной группы по обороне Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг. "Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков. На торгах курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добрался до отметки 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.