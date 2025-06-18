Удар "Искандером" по Сумской области: в России заявили, что поразили

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"Среди гражданских... Вы людей вообще при идиотах имеете? Кто за это ответит??? Сколько вы будете уничтожать еще собственных людей? Беда ничему не учит? Или это спецоперации такие у вас?", — пишет Валентина Ловчева.

"Вы серьезно??? люди в морге, в больнице тяжелые лежат", — заметила Tatiana Morozova.