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Удар "Искандером" по Сумской области: в России заявили, что поразили

Россияне заявили, что якобы поразили военный объект в Сумской области

сегодня, 19:57
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Кречмаровская Наталия

В Министерстве обороны РФ рассказали о подробностях обстрелов Сумской области. Отмечается, что расчет ОТРК "Искандер" нанес ракетный удар якобы по пункту постоянной дислокации подразделения 58 омпбр ВСУ в Конотопском районе Сумской области.

Удар "Искандером" по Сумской области: в России заявили, что поразили

Обстрел. Иллюстративное фото

Отмечается, что в результате удара якобы было уничтожено:

- четыре состава военно-технического имущества,

- два грузовых автомобиля,

– более 60 украинских военных.

"Повреждения получили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ", — отметили в Министерстве обороны РФ.

Председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров сообщил, что 17 июня около 8:00 враг нанес ракетный удар по окраине Конотопа.

"По предварительной информации, повреждены частные дома. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Последствия атаки уточняются. На месте работают соответствующие службы", — рассказал он о последствиях удара.

Под сообщением пользователи оставили возмутительные сообщения:

"Среди гражданских... Вы людей вообще при идиотах имеете? Кто за это ответит??? Сколько вы будете уничтожать еще собственных людей? Беда ничему не учит? Или это спецоперации такие у вас?", — пишет Валентина Ловчева.

"Вы серьезно??? люди в морге, в больнице тяжелые лежат", — заметила Tatiana Morozova.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во вторник, 10 июня, Россия нанесла массированный удар Киеву — в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Россияне цинично оправдывают воздушную атаку на столицу, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.




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Источник: https://t.me/mod_russia/53894
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