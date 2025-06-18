Удар "Искандером" по Сумской области: в России заявили, что поразили

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Кречмаровская Наталия
В Министерстве обороны РФ рассказали о подробностях обстрелов Сумской области. Отмечается, что расчет ОТРК "Искандер" нанес ракетный удар якобы по пункту постоянной дислокации подразделения 58 омпбр ВСУ в Конотопском районе Сумской области.
Обстрел. Иллюстративное фото
Отмечается, что в результате удара якобы было уничтожено:
- четыре состава военно-технического имущества,
- два грузовых автомобиля,
– более 60 украинских военных.
Председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров сообщил, что 17 июня около 8:00 враг нанес ракетный удар по окраине Конотопа.
"Среди гражданских... Вы людей вообще при идиотах имеете? Кто за это ответит??? Сколько вы будете уничтожать еще собственных людей? Беда ничему не учит? Или это спецоперации такие у вас?", — пишет Валентина Ловчева.
"Вы серьезно??? люди в морге, в больнице тяжелые лежат", — заметила Tatiana Morozova.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что во вторник, 10 июня, Россия нанесла массированный удар Киеву — в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Россияне цинично оправдывают воздушную атаку на столицу, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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