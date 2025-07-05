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Удар дронами - и вся Россия застряла: сотни рейсов отменены, коллапс в аэропортах

В российских аэропортах – транспортный коллапс: сотни рейсов отменены, пассажиры лежат на полу

5 июля 2025, 20:11
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Ткачова Марія

Российские аэропорты охватил масштабный авиационный кризис. В Москве и Санкт-Петербурге отменены около 100 рейсов, еще несколько сотен — перенесены. Ситуация настолько критична, что некоторые пассажиры вынуждены находиться в аэропортах более девяти часов.

Удар дронами - и вся Россия застряла: сотни рейсов отменены, коллапс в аэропортах

Сотни рейсов в России отменены, коллапс в аэропортах

Самая сложная ситуация – в московском аэропорту Шереметьево. Там задержаны более 170 рейсов, около 50 отменены. В терминалах – настоящее столпотворение: новоприбывшие пассажиры смешиваются с теми, кто так и не смог вылететь. Люди сидят и лежат прямо на полу – свободных мест нет даже в кафе и бизнес-залах.

Тем временем пассажиров, уже прибывших на самолетах, не выпускают из салонов. Некоторые провели внутри посаженного самолета уже более четырех часов.

Не лучше ситуация и в аэропорту Пулково, что в Санкт-Петербурге. Здесь отменено более 30 рейсов, еще около сотни перенесено. Аэропорт только недавно возобновил работу после очередной угрозы атаки дронов. Поэтому один из самолетов, который вылетел из Шереметьево в Пулково, был вынужден вернуться обратно в Москву.

Задержки и отмена наблюдаются также в других аэропортах России – в частности в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, которые были сбиты на подлете в столицу. На местах падения работают экстренные службы.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что купационная угроза на грани ядерной катастрофы: из-за ударов России Запорожская АЭС снова потеряла электроснабжение.



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Источник: https://t.me/bazabazon/38937
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