Удар был совсем не превентивным: стало известно о неожиданной цели массированной атаки по Донецку

Вечером 8 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу "Топаз" во временно захваченном Донецке, в результате чего была уничтожена критически важная ремонтная база, которую российские войска использовали для обслуживания и восстановления своей техники. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Фото: из открытых источников

По его словам, "Топаз" в свое время был флагманом украинской радиоэлектроники — именно здесь производили знаменитые "Кольчуги". После начала оккупации часть оборудования была вывезена в РФ, однако сам завод продолжили использовать в качестве ремонтно-механической базы.

Лакийчук отмечает, что большинство промышленных предприятий на оккупированных территориях переоборудованы под ремонтные площадки для российской военной техники — особенно в зоне близкой к линии фронта. Поэтому удар по "Топазу", по его словам, является стратегически взвешенным и направлен на ослабление вражеского наступления.

"Это уже не превентивный, а целенаправленный удар, призванный снизить наступательный потенциал российских войск в Донецкой области. РФ сосредотачивает силы на востоке, готовя продвижение в сторону ключевых промышленных городов", — добавил эксперт.

Между тем, аналитик Дмитрий Снегирев отмечает: Кремль может попытаться выдвинуть Украине ультиматум — отвести войска из Донбасса в обмен на сдерживание продвижения на Сумщине, где рельеф способствует медленному, но стабильному расширению зоны влияния оккупантов.

