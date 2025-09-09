logo

Удар был совсем не превентивным: стало известно о неожиданной цели массированной атаки по Донецку
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар был совсем не превентивным: стало известно о неожиданной цели массированной атаки по Донецку

Удар по заводу "Топаз" в Донецке был обоснован, поскольку, по словам эксперта, оккупанты использовали его как ремонтную базу для военной техники.

9 сентября 2025, 10:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вечером 8 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу "Топаз" во временно захваченном Донецке, в результате чего была уничтожена критически важная ремонтная база, которую российские войска использовали для обслуживания и восстановления своей техники. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Удар был совсем не превентивным: стало известно о неожиданной цели массированной атаки по Донецку

Фото: из открытых источников

По его словам, "Топаз" в свое время был флагманом украинской радиоэлектроники — именно здесь производили знаменитые "Кольчуги". После начала оккупации часть оборудования была вывезена в РФ, однако сам завод продолжили использовать в качестве ремонтно-механической базы.

Лакийчук отмечает, что большинство промышленных предприятий на оккупированных территориях переоборудованы под ремонтные площадки для российской военной техники — особенно в зоне близкой к линии фронта. Поэтому удар по "Топазу", по его словам, является стратегически взвешенным и направлен на ослабление вражеского наступления.

"Это уже не превентивный, а целенаправленный удар, призванный снизить наступательный потенциал российских войск в Донецкой области. РФ сосредотачивает силы на востоке, готовя продвижение в сторону ключевых промышленных городов", — добавил эксперт.

Между тем, аналитик Дмитрий Снегирев отмечает: Кремль может попытаться выдвинуть Украине ультиматум — отвести войска из Донбасса в обмен на сдерживание продвижения на Сумщине, где рельеф способствует медленному, но стабильному расширению зоны влияния оккупантов.

Как уже писали "Комментарии", Украина рискует остаться без достаточного количества систем противовоздушной обороны на фоне роста интенсивности российских воздушных атак. Причиной этого является замедление американских поставок из-за новых подходов к распределению военной помощи.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-vzhe-ne-preventivniy-udar-a-udar-iz-metoyu-poslablennya-vorozhogo-nastupu-lakiychuk-pro-urazhennya-zavodu-topaz-u-donetsku
