В российском городе Энгельс снова раздались мощные взрывы. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал несколько версий по поводу возможных причин инцидента.

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Среди прочего известно, что нефтебаза "Кристалл", пораженная украинскими Силами обороны 6 июня, до сих пор горит. Последний взрыв мог произойти либо на местном автомобильном ремонтном заводе, либо на предприятии "РусКон-С".

Жмайло подчеркнул, что удары по этому региону остаются стратегически важными. По состоянию на 11 июня в районе Энгельса находятся три самолета Ту-95МС, вооруженные ракетами, а также самолет-заправщик Ил-78М. Это свидетельствует о подготовке новых террористических ударов со стороны оккупантов.

Подтверждено, что авиабаза "Энгельс" остается ключевой целью, поскольку ее поражение ограничивает возможности врага наносить удары по территории Украины. Ранее украинские дроны уничтожили резервуары с топливом для самолетов Ту-160, использующих другой тип топлива, чем Ту-95, что заставляет врага усиливать меры безопасности и пересматривать свои планы атак.

Также в ночь на 11 июня украинские войска ударили по аэродрому "Бутурлиновка" и Тамбовскому пороховому заводу, обеспечивающему порохом артиллерийские системы российской армии.

Портал "Комментарии" уже писал, что россияне уже начали испытывать бремя войны — почти каждый день на территории Российской Федерации раздаются взрывы на военных объектах и объектах ВПК. Об очередном взрыве в Энгельсе сообщил политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, местные жители сообщают о большом столбе дыма. Отмечается, что официальной информации о происхождении звука взрыва пока нет.