logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар баллистикой по Энгельсу: озвучен неоднозначный прогноз обстрелов Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар баллистикой по Энгельсу: озвучен неоднозначный прогноз обстрелов Украины

По состоянию на 11 июня в районе Энгельса находились три самолета Ту-95МС, оснащенные ракетами.

сегодня, 22:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В российском городе Энгельс снова раздались мощные взрывы. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал несколько версий по поводу возможных причин инцидента.

Удар баллистикой по Энгельсу: озвучен неоднозначный прогноз обстрелов Украины

Фото: из открытых источников

Среди прочего известно, что нефтебаза "Кристалл", пораженная украинскими Силами обороны 6 июня, до сих пор горит. Последний взрыв мог произойти либо на местном автомобильном ремонтном заводе, либо на предприятии "РусКон-С".

Жмайло подчеркнул, что удары по этому региону остаются стратегически важными. По состоянию на 11 июня в районе Энгельса находятся три самолета Ту-95МС, вооруженные ракетами, а также самолет-заправщик Ил-78М. Это свидетельствует о подготовке новых террористических ударов со стороны оккупантов.

Подтверждено, что авиабаза "Энгельс" остается ключевой целью, поскольку ее поражение ограничивает возможности врага наносить удары по территории Украины. Ранее украинские дроны уничтожили резервуары с топливом для самолетов Ту-160, использующих другой тип топлива, чем Ту-95, что заставляет врага усиливать меры безопасности и пересматривать свои планы атак.

Также в ночь на 11 июня украинские войска ударили по аэродрому "Бутурлиновка" и Тамбовскому пороховому заводу, обеспечивающему порохом артиллерийские системы российской армии.

Портал "Комментарии" уже писал, что россияне уже начали испытывать бремя войны — почти каждый день на территории Российской Федерации раздаются взрывы на военных объектах и объектах ВПК. Об очередном взрыве в Энгельсе сообщил политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, местные жители сообщают о большом столбе дыма. Отмечается, что официальной информации о происхождении звука взрыва пока нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости