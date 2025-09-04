Удар баллистики по гуманитарной миссии в Чернигове: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня около 15 часов оккупанты выпустили баллистическую ракету по городу Чернигов.

Удар баллистикой по гуманитарной миссии в Чернигове: есть погибшие и раненые

По данным начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, попадание ракеты произошло у одного из блокпостов.

"Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка. Оставайтесь в укрытиях", – написал мэр.

Позже он сообщил, что ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.

Известно об одном погибшем и двух раненых.

Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА в 16:03: "Сегодня днем ​​россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Территория недалеко от Чернигова, Киселевская громада.

Известно о двух погибших. Трое ранены, им оказывается помощь.

Сначала россияне засорили область взрывчаткой и минами. Сейчас убивают людей, гражданских, рискуя жизнью очищающих нашу землю от последствий российского вторжения".

Информация обновляется.