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Удалось захватить ряд окопов: подробности атаки войск КНДР в Курской области

Северокорейцы во время массированной атаки применяли тактику «живых волн»

сегодня, 07:35
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Ткачик Олеся

В субботу, 14 декабря, впервые в истории армия Северной Кореи совершила массированную атаку позиции Вооруженных сил Украины у города Суджа, на территории РФ, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Удалось захватить ряд окопов: подробности атаки войск КНДР в Курской области

Войска КНДР

По его информации, силами бойцов 92-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВС Украины, защищающих демилитаризованную зону возле села Малая Локня Суджанского района Курской области, была отражена массированная атака войск КНДР, действовавших при поддержке российской армии.

Как отмечает Бутсусов, ссылаясь на данные своих источников, в бой против Сил обороны пошли более 200 северных корейцев. Атаковали они отдельными отрядами по нескольким направлениям, используя местность. Как говорит журналист, задачей северных корейцев было захват одной из посадок возле Малой Локни.

При этом, как добавляет журналист, российские войска активно поддерживали наступление корейцев — надавали массированную огневую поддержку, активно действовал против украинских дронов российский РЭБ, как с наземных станций так и, вероятно, с вертолетов РЭБ Ми-8ТПР.

Бутусов говорит, что, несмотря на потери, штурмовые группы противника шли напролом, не останавливаясь даже под прицельным огнем и ударами огневых средств. По его словам, такие действия напоминают тактику "живых волн", используемую северокорейской и китайской армией во время войны в Корее в 1950-53 годах.

"Бой был тяжелым. Врагу удалось добраться до украинских позиций, благодаря хорошей физической подготовке, быстрому движению и отсутствию внимания на собственные потери, эвакуация раненых и погибших во время атаки не проводилась. Северокорейцы захватить ряд окопов в одной из посадок, но в целом украинская оборона устояла, и наши войска провели несколько удачных контратак, чтобы восстановить положение", — сообщил Бутусов.

По его словам, на видео, которое есть в распоряжении украинского командования, зафиксированы десятки трупов северокорейских солдат. Впрочем, пока нет информации о том, удалось ли взять кого-нибудь в плен.

"Судя по предварительным данным, атаку проводил целый батальон северокорейских войск, имевший высокий уровень боевой подготовки и слаженности. Но украинские воины в очередной раз показали, что при правильной организации и управлении способны громить врага, превосходящего в разы", — подчеркнул Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ЦПИ призвал украинцев не паниковать относительно наступления северокорейских войск в Курской области.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0Yi91UHfseAPiByRabcF8Su4BZhM4A22cZfmqneuQK59mn9pTzsrCV1U48Ruc2y6Ql
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