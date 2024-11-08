Удается ли сдерживать россиян: какой город вскоре придется покинуть ВСУ

Россияне не прекращают штурмовые действия позиций ВСУ, пытаясь вклиниться глубже в Донецкой области. Удается сдерживать враждебное продвижение? Для какого города самая большая угроза, откуда Силам обороны придется отступать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне продолжают продвигаться дальше

Военный аналитик Михаил Жирохов в эфире "Радио NV" отметил, несмотря на то, что российское наступление продолжается, его уже сейчас начинают сдерживать два фактора.

"Первый фактор – постепенно начинают части с Курского направления перебрасываться на Донбасс. То есть запущен обратный процесс. Когда на Курск шли свежие части, а на Донбасс этого не было. И во-вторых – начинают погодные условия оказать определенное влияние на саму ситуацию", – отметил Жирохов.

Он добавил, что россияне продолжают продвигаться дальше. Однако их планы на выборы в США не оправдались. Так что они будут вынуждены изменять стратегию.

"Они видели окно возможностей к выборам и имели такие мнения, что ближайшие месяцы в США будет хаос и они смогут продвинуться дальше. А хаоса не произошло в США. Тем более сейчас российское военное руководство начинает корректировать свои планы наступления и подводить итоги этих бешеных наступлений последнего недели. И они начинают искать одно направление, где они будут прилагать усилия в ближайшее время", – добавил Жирохов.

Следующей целью российских окупантов после захвата Курахового станет Покровск.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что российские оккупационные войска пытаются захватить Курахово в Донецкой области. И есть большие шансы, что врагу удастся достичь своего.

"Россияне наступают, и нашим военным, так или иначе, придется отступить во избежание окружения", — отметил эксперт.

Ступак считает, что следующей целью российских оккупантов после захвата Курахово станет Покровск. Пока трудно определить, как же россияне будут его атаковать – обходить слева или справа.

"Но, судя по всему, они попытаются перерезать дорогу Покровск-Павлоград, что на западе Днепропетровской области, чтобы заставить ВСУ как можно быстрее покинуть эту локацию. Покровск может быть следующим после Курахового через месяц или даже раньше, в зависимости от того, какие ресурсы россияне накопили и готовы использовать сейчас для захвата этого города", – говорит эксперт.

При этом он добавил, что россияне предположительно пытаются прорваться и с юга в направлении Константиновки. Враг может стремиться перерезать сообщение с Кураховым. В таком случае в окружении может оказаться обширная территория.

"Тогда вопрос отступления украинских военных будет вопросом даже не недель, а дней или часов. Военные с юга уже не первый месяц сообщают о ротации, перемещении людей и техники. Они ожидают ухудшения ситуации, но трудно сказать, когда именно и в каком масштабе это произойдет. Возможно, это будет отвлечение внимания, но мы видим постоянные перемещения и подготовку. На юге также остается определенное количество российских войск, и можно ожидать продвижения, скорее всего, в направлении административной границы Донецкой и Запорожской областей", – резюмировал Иван Ступак.

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